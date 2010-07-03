Арестован первый подозреваемый в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

Черемушкинский районный суд Москвы арестовал до 8 августа Аловадинзода Михроччона, подозреваемого по делу о драке в парке в столичном районе Южном Бутово. Об аресте сообщает Агентство "Москва".
В этой драке погиб 34-летний мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении А.Михроччона меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 августа 2019 года", – объявила судья Зинаида Никиточкина.
Следствие ходатайствовало об аресте на два месяца. Следователь заявлял, что, находясь на свободе, Михроччон может уничтожить доказательства, скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. Прокурор поддержала позицию следствия.
"Вечер": заступился и погиб
По данным следствия, в ночь с 7 на 8 июня в одном из парков на юго-западе Москвы мужчина во время прогулки с девушкой сделал замечание компании агрессивных молодых людей. Началась драка. Пострадавший и один нападавший упали с моста в воду. Сергей Чуев скончался от полученных ранений.
Злоумышленники после этого избили девушку погибшего и нескольких свидетелей, которые отдыхали в том же парки и видели драку. Затем нападавшие скрылись. Сейчас шестеро подозреваемых в возрасте от 23 до 29 лет задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
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