Экс-сотрудников Росгвардии и МЧС осудили на 19 лет за поджог военно-учетного стола

Фото: ТАСС/Алексей Гаврелюк

Центральный окружной военный суд приговорил экс-сотрудников Росгвардии и МЧС к 19 годам лишения свободы за поджог военно-учетного стола в здании мэрии Бакала в Челябинской области, сообщает ТАСС.

Речь идет о старшем сержанте Росгвардии в отставке Романе Насрыеве и старшине внутренней службы МЧС в отставке Алексее Нуриеве, которые также являются участниками рок-группы Room 32.

Обоих лишили специальных званий. Первые четыре года осужденные будут отбывать в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.

11 октября 2022 года УФСБ РФ по Челябинской области сообщило о задержании двух человек, которые кинули коктейли Молотова в здание мэрии, где в том числе находится военно-учетный стол.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", которое затем переквалифицировали на "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением опасных веществ".

Также мужчины обвинялись по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".

Ранее Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 6,5 года колонии строгого режима майора запаса Михаила Жилина за попытку скрыться за границей из-за спецоперации. Суд признал его виновным в дезертирстве и незаконном пересечении государственной границы РФ. Виновного также лишили воинского звания.

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