Устроившему стрельбу в вузе Перми студенту продлили арест на 3 месяца

Фото: ТАСС/Максим Рожко

Студенту Пермского государственного национального исследовательского университета Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в вузе, продлили арест на три месяца. Такое решение принял Дзержинский районный суд Перми, сообщает ТАСС.

"Продлить срок содержания под стражей на три месяца и семь суток, то есть по 22 мая 2022 года", – сказала судья.

Как уточняется, обвиняемый не стал возражать против продления меры.

Ранее стало известно, что после стрельбы в Пермском государственном университете ведется расследование еще одного уголовного дела – о повреждении имущества вуза и припаркованных машин.

Трагедия произошла утром 20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете. Студент юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров вошел на территорию вуза и начал стрелять по преподавателям и студентам. В результате шесть человек погибли, еще больше 40 пострадали.

Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что стрелка в ходе экспертизы признали вменяемым.