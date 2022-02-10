Устроившему стрельбу в вузе Перми студенту продлили арест на 3 месяца

13:47
Фото: ТАСС/Максим Рожко
Студенту Пермского государственного национального исследовательского университета Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в вузе, продлили арест на три месяца. Такое решение принял Дзержинский районный суд Перми, сообщает ТАСС.
"Продлить срок содержания под стражей на три месяца и семь суток, то есть по 22 мая 2022 года", – сказала судья.
Как уточняется, обвиняемый не стал возражать против продления меры.
Ранее стало известно, что после стрельбы в Пермском государственном университете ведется расследование еще одного уголовного дела – о повреждении имущества вуза и припаркованных машин.
Трагедия произошла утром 20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете. Студент юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров вошел на территорию вуза и начал стрелять по преподавателям и студентам. В результате шесть человек погибли, еще больше 40 пострадали.
Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что стрелка в ходе экспертизы признали вменяемым.
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