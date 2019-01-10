СК попросил продлить домашний арест Масляевой по делу "Седьмой студии"

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Следственный комитет просит продлить домашний арест бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой, которая является фигуранткой дела о хищении 133 миллионов рублей, выделенных на реализацию проекта по развитию современного искусства "Платформа". Об этом Агентству "Москва" сообщили в Московском городском суде.

Вопрос о продлении домашнего ареста Масляевой будут рассматривать 14 января.

Материалы в отношении обвиняемой ранее выделили в отдельное производство, так как она признала свою вину и дала показания против бывших коллег. В отдельное производство выделили дело продюсера АНО Екатерины Вороновой. Ее объявили в международный розыск, а обвинение выдвинули заочно.

На скамье подсудимых четыре человека: художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО Юрий Итин.

Ранее адвокат бывшего генерального продюсера организации и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского Ксения Карпинская заявила, что в материалах дела "Седьмой студии" не хватает 200 листов – документов от ФСБ для СК РФ.

Кирилл Серебренников и Алексей Малобродский ранее сообщили, что на нескольких документах обнаружили поддельные подписи.