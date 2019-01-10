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10:28

Подрядчика космодрома Восточный арестовали в Приамурье

суды

10:28

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Благовещенский суд заключил под стражу главу компании "Лео Телеком" Антона Новикова, обвиняемого в мошенничестве почти на 26 миллионов рублей при выполнении подрядных работ на космодроме Восточный в Приамурье. Об этом сообщает "Интерфакс".

Об аресте Новикова суд попросил старший следователь по особо важным делам регионального СК.

Руководителя АО "Лео Телеком" обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, с августа по декабрь 2017 года он присвоил свыше 25,8 миллиона рублей, взятых у предприятия Роскосмоса.

Новикова задержали в аэропорту Шереметьево, когда тот пытался вылететь во Вьетнам, не приобретя обратный билет.

В суде обвиняемый и его адвокат попросили избрать меру в виде подписки о невыезде. Однако, учитывая планы Новикова покинуть страну и скрыться, суд решил не оставлять его на свободе. Под стражей глава "Лео Телеком" останется до 28 февраля.

В ноябре минувшего года стало известно о возбуждении более 140 дел, связанных с нарушениями при строительстве космодрома Восточный. По различным статьям осуждены 50 человек. Только в 2018 году приговоры вынесли в отношении 27 человек.

суды

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