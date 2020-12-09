Депздрав взаимодействует с правоохранителями по делу о взятке в Боткинской больнице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Департамент здравоохранения Москвы взаимодействует с правоохранительными органами по делу о получении взятки сотрудником Боткинской больницы. Об этом сообщает пресс-служба Депздрава.

"Департамент не связывает задержание сотрудника и предъявляемые к ней претензии правоохранительных органов с деятельностью больницы", – говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая заявила, что правоохранители задержали в столице заведующую патологоанатомическим отделением Боткинской больницы Оксану Паклину. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Подозреваемую поместили под домашний арест до 7 февраля.

В начале декабря стало известно, что врача отделения детской хирургии Дербентской центральной городской больницы в Дагестане уволили после сообщения о вымогательстве. В соцсетях распространили аудиозапись, на которой слышно, как хирург после операции требует от родственников деньги. Медик запросил в качестве дополнительного вознаграждения медперсоналу 12 тысяч рублей.

