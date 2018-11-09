Суд рассмотрит дело о вооруженных нападениях на московские банки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уголовное дело о разбойных нападениях на банки на северо-востоке Москвы передано в Останкинский суд. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей городского главка МВД Юрия Титова.

По словам Титова, расследование преступлений завершено. Обвинительное заключение уже утвердили в прокуратуре.

Год назад в банк на улице Академика Королева вошел мужчина в медицинской маске, который выстрелил из пистолета в пол несколько раз. Налетчик потребовал передать ему деньги, однако сотрудники нажали тревожную кнопку и не дали злоумышленнику добраться до кассы.

В этот момент в отделении появился инкассатор. Нападавший приказал ему отдать сумку с деньгами, но мужчина выбежал на улицу. Злоумышленник погнался за сотрудником и открыл стрельбу, однако заполучить деньги ему так и не удалось.

За месяц до этого события налетчик наведывался в банк на улице Космонавтов. Тогда он действовал вместе с сообщником.

"Ворвались в помещение организации и произвели несколько выстрелов, после чего потребовали предоставить им доступ к помещению, где хранятся денежные средства. Однако работники организации успели активировать приборы, сигнализирующие о нападении на банк", – отметил Титов.

Позже полицейские задержали обоих злоумышленников 24 и 33 лет. У них забрали пистолет, автомат, более 370 боеприпасов, резиновые пули, медицинские маски и перчатки.