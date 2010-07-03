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В мире

10:25

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд мужчине за выросшую грудь

суды за рубежом медицина

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Компания Johnson & Johnson обязана будет выплатить 8 миллиардов долларов компенсации мужчине за то, что не предупреждала его и других потребителей о нежелательном побочном эффекте нейролептического препарата. О ситуации сообщает агентство Reuters.

Решение приняло жюри присяжных суда по гражданским делам Филадельфии (штат Пенсильвания).

Присяжные вынесли вердикт в пользу 26-летнего Николаса Мюррея. Он заявил в иске, что в детстве врачи прописали ему препарат Risperdal (производства Johnson & Johnson) для предотвращения приступов шизофрении и биполярного расстройства. Уточняется, что у препарата есть побочный эффект – гинекомастия (увеличение молочных желез у мужчин). Потерпевший употреблял препарат по предписанию врачей с 2003 года.

В 2015 году мужчина уже выиграл суд, когда присяжные сочли действия Johnson & Johnson достойными наказания в виде выплаты ему 1,75 миллиона долларов. Суд штата Пенсильвания в феврале 2018 года признал такой вердикт законным, но сократил размер компенсации до 680 тысяч долларов.

Компания Johnson & Johnson основана в 1886 году. Крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. В 2017 году оборот компании составил около 76 миллиардов долларов.

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