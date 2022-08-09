Пермский суд продлил срок ареста студента Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе

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Пермский краевой суд продлил арест Тимура Бекмансурова, обвиняемого в убийстве шести человек в результате стрельбы в Пермском государственном университете, сообщает ТАСС.

Он останется под стражей еще на три месяца – до 27 октября 2022 года.

Ранее Генеральная прокуратура РФ направила в суд материалы уголовного дела Тимура Бекмансурова.

Трагедия произошла утром 20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете. Студент юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров вошел на территорию вуза и начал стрелять по преподавателям и студентам. В результате шесть человек погибли, больше 40 пострадали.

Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что экспертизой стрелок признан вменяемым.