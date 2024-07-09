Суд продлил арест главного кадровика МО РФ Кузнецова

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

35-й гарнизонный военный суд оставил в СИЗО начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, которого подозревают в получении особо крупной взятки, пишет ТАСС.

Срок ареста генерала продлен до 12 октября, таким образом ходатайство следствия о продлении меры пресечения было удовлетворено. Ожидается, что защита Кузнецова обжалует это решение, предположили журналисты.

Генерал-лейтенанта Кузнецова арестовали еще в мае этого года. В ходе обысков у него изъяли более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте.

По версии следствия, будучи начальником Восьмого управления Генштаба Вооруженных сил России, он в 2021–2023 годах получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

