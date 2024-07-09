Суд частично удовлетворил иск "ГАЗа" к Volkswagen на 16,9 миллиарда рублей

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Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил иск ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" к немецкому производителю автомобилей Volkswagen. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

По словам судьи Алены Главинской, с Volkswagen решено взыскать 16 миллиардов 908 миллионов рублей. При этом судья не уточнила, какая именно часть исковых требований удовлетворена.

"ГАЗ" подал иск 14 марта 2023 года, в котором было заявлено, что из-за расторжения компанией Volkswagen соглашения о контрактной сборке завод понес убытки в размере 15,57 миллиарда рублей. В связи с этим предприятие потребовало арестовать 100% активов российского подразделения немецкого концерна.

В конце марта 2023 года суд арестовал российские активы Volkswagen, удовлетворив ходатайство автозавода "ГАЗ". Также для Федеральной налоговой службы ввели запрет на регистрацию "Фольксваген Груп Рус", "Скания страхование" и "Скания финанс", в том числе связанные с изменением состава их участников, реорганизацией или ликвидацией.