Следователь обосновал домашний арест Ефремова

09 июня, 22:09
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Следствие запросило домашний арест для актера Михаила Ефремова в связи с тем, что мужчина нарушил подписку о невыезде после ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает ТАСС.
"Ему избрали изначально подписку о невыезде, но, как выяснилось, не проживал по адресу регистрации в Плотниковом переулке Москвы. В связи с этим следствие просит отправить его под домашний арест до 9 августа", – заявил следователь.
Прокурор ранее в ходе судебных прений заявила, что на свободе Ефремов может скрыться или осуществлять давление на свидетелей, однако домашний арест не противоречит интересам следствия.
В суде приняли во внимание мнения сторон и установили Ефремову домашний арест в качестве меры пресечения.
Артисту предъявили обвинение в нарушении ПДД, совершенном лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Вечером 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу движения, будучи за рулем джипа "Гранд-Чероки". Из-за этого маневра произошло столкновение с автомобилем "Лада" – водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Актер признал вину и заявил, что согласен с домашним арестом в качестве меры пресечения.
Ефремову грозит до 12 лет колонии после смерти пострадавшего в ДТП
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