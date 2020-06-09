Житель Севастополя получил 10 лет колонии за шпионаж

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В Севастополе местного жителя осудили на 10 лет колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщает ИА "НСН".

В пресс-службе Севастопольского городского суда сообщили, 50-летнего мужчину обвинили в сборе, хранении и передаче представителю иностранного государства информации о дислокации воинских частей, их наименований, штатной численности, а также о наличии в этих воинских частях спецтехники.

Как уточняется, процесс проходил при закрытых дверях, так как материалы дела содержали гостайну.

В материале говорится, что суд приговорил его к десяти годам колонии строго режима.

В конце мая обвинения попросило 18 лет колонии строгого режима для американца Пола Уилана, которого обвинили в шпионаже.

Американца Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. На изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Материалы уголовного дела обвиняемого маркированы грифом "совершенно секретно".

Свою вину американец не признает и считает свое задержание провокацией и "абсурдным политическим похищением".

