Житель Севастополя получил 10 лет колонии за шпионаж

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В Севастополе местного жителя осудили на 10 лет колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщает ИА "НСН".
В пресс-службе Севастопольского городского суда сообщили, 50-летнего мужчину обвинили в сборе, хранении и передаче представителю иностранного государства информации о дислокации воинских частей, их наименований, штатной численности, а также о наличии в этих воинских частях спецтехники.
Как уточняется, процесс проходил при закрытых дверях, так как материалы дела содержали гостайну.
В материале говорится, что суд приговорил его к десяти годам колонии строго режима.
В конце мая обвинения попросило 18 лет колонии строгого режима для американца Пола Уилана, которого обвинили в шпионаже.
Американца Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. На изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Материалы уголовного дела обвиняемого маркированы грифом "совершенно секретно".
Свою вину американец не признает и считает свое задержание провокацией и "абсурдным политическим похищением".