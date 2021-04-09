Суд назначил условный срок подростку по делу об изготовлении СВУ

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Тушинский суд столицы назначил 2,3 года лишения свободы условно подростку, ставшему участником уголовного дела об изготовлении самодельного взрывного устройства в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката школьника Сергея Ашанина.

Отмечается, что его подзащитному назначили штраф в 10 тысяч рублей. Кроме того, в ходе прений сторон прокурор попросил признать подростка виновным в изготовлении и хранении взрывчатых веществ и назначить ему 2,5 года колонии условно со штрафом в размере 10 тысяч рублей. Адвокат и подсудимый попросили об оправдании за отсутствием состава преступления.

В последнем слове обвиняемый заявил, что ничем противоправным не занимался и не планировал, пиротехнические самоделки изготавливал из доступных всем подручных материалов. Он также отметил, что "они не представляли никакой угрозы".

Школьник также рассказал, что на данный момент успешно учится в колледже, времени ни на что, кроме учебы, не остается. Помимо этого, обвиняемый просил суд удовлетворить просьбу защитника о прекращении производства в связи отсутствием доказательств его вины, которую он так и не признал.

В октябре 2018 года студент политехникума устроил взрыв в здании управления ФСБ России по Архангельской области. При взрыве он погиб, трое сотрудников ФСБ России получили травмы.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконное ношение боеприпасов".