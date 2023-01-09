Суд отказал в заочном аресте издателя "Медиазоны" Верзилова по делу о втором гражданстве

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Басманный суд Москвы отказался заочно арестовать основателя издания "Медиазона" (внесена в реестр СМИ-иноагентов), участника Pussy Riot Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) за нарушение подписки о невыезде, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд отказал в ходатайстве следствия, которое утверждает, что он нарушил избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Верзилова объявили в международный розыск. Согласно информации СК РФ, он скрывается на территории Италии и Ватикана.

Издатель "Медиазоны" проходит обвиняемым по статье 330.2 УК РФ ("Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства").

Следствие просило заочно арестовать Верзилова. Об этом сообщил его адвокат Леонид Соловьев. В декабре служба безопасности Катара задержала участников группы Pussy Riot, планировавших устроить акцию на финальном матче чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией.

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