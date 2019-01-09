Суд впервые прекратил дело за посты после смягчения статьи об экстремизме

Уголовное дело 57-летнего лидера неоязыческого объединения "Схорон еж Славен" Владимира Мануйленко 9 января прекратил Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на юриста международной правозащитной "Агоры" Алексея Башмакова.
По словам адвоката, до частичной декриминализации статьи об экстремизме его подзащитного обвиняли в возбуждении ненависти по признакам национальности с использованием интернета.
Согласно материалам дела, с 14 на 15 сентября 2016 года Мануйленко разместил в соцсети "ВКонтакте" два поста: "Урок о Власти яко Божей Стороне..." и "Жрец Славянский: Речь Владимира Богумила Голяка". Мужчина утверждал, что занимается возрождением славянского обычая с помощью служб, которые не носят ни политического, ни религиозного характера. Он также отрицал, что в указанных речах были признаки экстремизма.
В конце 2018 года после подписания закона "О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации" следствие закрыло дело в отношении жителя Твери Сергея Соколова, который чуть не стал подсудимым из-за репостов картинок и текстов на своей странице в социальной сети.
До поправок статья предусматривала наказание от штрафа в размере 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.
Теперь же, если такое деяние было совершено однократно, то уголовной ответственности можно избежать.
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