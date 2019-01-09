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09:48

Названа дата начала суда по делу Харви Вайнштейна

суды за рубежом

09:48

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Фото: ТАСС/Lev Radin

Предварительные судебные слушания по делу продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в сексуальных домогательствах и насилии, назначены на 7 марта, пишет портал News.ru.

Суд будет продолжаться приблизительно шесть недель. На первом этапе будут назначены присяжные. Сторона обвинения просит суд приобщить к делу показания женщин, утверждающих, что Вайнштейн в прошлом домогался их, но исков не подавали.

С осени 2017 года более 80 женщин, среди которых были известные актрисы и модели, публично рассказали о домогательствах и сексуальном насилии со стороны Харви Вайнштейна. По трем из этих случаев продюсеру предъявили обвинения в уголовных преступлениях. Также в отношении Вайнштейна подан ряд гражданских исков. 25 мая 2018 года продюсер добровольно сдался полиции Нью-Йорка, но в тот же день его отпустили под залог в миллион долларов.

Адвокат Вайнштейна Бен Бранфман утверждает, что все выдвинутые в отношении его клиента обвинения являются ложными. Из-за скандала 66-летний Вайнштейн покинул кинокомпанию Weinstein Company, а также был исключен из членов Американской академии киноискусств.

суды за рубежом

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