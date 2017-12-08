Дело экс-главы "Роснано" Меламеда возвращено в прокуратуру

8 декабря, 14:07
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Уголовное дело в отношении бывшего главы компании "Роснано" Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате 220 миллионов рублей, возвращено Черемушкинским судом Москвы в прокуратуру.
Прокурор выступала против подобного решения. По ее мнению, обвинительное заключение составлено в соответствии с законом, и нарушений при его составлении не допущено, сообщает ТАСС.
Уголовное дело возбуждено в отношении бывших руководителей "Роснано" – Леонида Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Святослава Понурова. Они обвиняются в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения.
По версии следствия, в 2007 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", заключил договоры между этой компанией и "Роснанотехом", причем в услугах фирмы корпорация не нуждалась. В итоге в течение полугода были незаконно перечислены более 220 миллионов рублей.
С мая 2017 года экс-глава "Роснано" находится под домашним арестом.
24 ноября показания по делу Меламеда в суде дал нынешний глава корпорации Анатолий Чубайс.
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