Продавшую своего ребенка женщину приговорили к 3 годам лишения свободы условно

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Жительницу подмосковной Балашихи, продавшую свою новорожденную дочь за 10 тысяч рублей, приговорили к трем годам лишения свободы условно, передает телеканал Москва 24.

В 2014 году подсудимая, будучи беременной, познакомилась в интернете с женщиной и предложила ей своего будущего младенца за десять тысяч рублей. После появления на свет дочери она отдала малышку жительнице Уфы, получив взамен деньги.

Было возбуждено уголовное дело по факту торговли людьми. Обвиняемая полностью признала свою вину. Она пояснила, что продала ребенка из-за тяжелой жизненной ситуации и плохого материального положения.