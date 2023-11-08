08 ноября, 13:00Политика
Европейский суд оставил в силе санкции против бизнесмена Дмитрия Мазепина
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
Суд Евросоюза (ЕС) общей юрисдикции решил оставить в силе блокировку счетов экс-владельца и гендиректора компании "Уралхим" Дмитрия Мазепина. Об этом сказано в полученном ТАСС решении инстанции.
"Европейский суд отклонил аргументы, выдвинутые защитой господина Мазепина. Совет ЕС предоставил необходимое обоснование своих решений", – сказано в документе.
При этом отмечается, что Мазепин может подать апелляцию на решение суда.
Активы бизнесмена в Европе были заблокированы. Также ему ограничили въезд на территорию ЕС и транзит через нее в рамках санкций из-за событий на Украине. Предприниматель решил обжаловать решение в мае прошлого года, настаивая на отмене решения, однако суд не удовлетворил просьбу Мазепина.
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