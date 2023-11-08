Европейский суд оставил в силе санкции против бизнесмена Дмитрия Мазепина

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Суд Евросоюза (ЕС) общей юрисдикции решил оставить в силе блокировку счетов экс-владельца и гендиректора компании "Уралхим" Дмитрия Мазепина. Об этом сказано в полученном ТАСС решении инстанции.

"Европейский суд отклонил аргументы, выдвинутые защитой господина Мазепина. Совет ЕС предоставил необходимое обоснование своих решений", – сказано в документе.

При этом отмечается, что Мазепин может подать апелляцию на решение суда.

Активы бизнесмена в Европе были заблокированы. Также ему ограничили въезд на территорию ЕС и транзит через нее в рамках санкций из-за событий на Украине. Предприниматель решил обжаловать решение в мае прошлого года, настаивая на отмене решения, однако суд не удовлетворил просьбу Мазепина.