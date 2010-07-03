В Ярославле приговорили нескольких сторонников ИГ

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Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Ярославле приговорил к срокам от 9 до 14 лет лишения свободы участников ячейки "Исламского государства" (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Гаждигасанова, Кадиева, Полушкина и Талибова виновными и приговорил к срокам от 9 до 14 лет колонии строгого режима", – сообщили в суде.

По данным УФСБ России по Ярославской области, осужденные через Telegram общались с представителями ИГ и планировали совершить теракт в одном из регионов России. Однако реализовать свой замысел они не смогли. Их задержали 3 мая 2018 года.

5 ноября Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест 30-летнего сторонника радикального ислама по подозрению в подготовке теракта в столице.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года группировка "Исламское государство" признана террористической организацией. Ее деятельность запрещена в РФ.

