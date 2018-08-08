Адвокаты полковника Захарченко оспорили в Верховном суде конфискацию 9 млрд рублей

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Защита полковника МВД Дмитрия Захарченко оспорила в Верховном суде конфискацию 9 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александр Горбатенко. Защитник уточнил, что суд принял кассационную жалобу к рассмотрению.

Экс-замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрию Захарченко инкриминируют получение крупных взяток и препятствование следствию. Его дело начнут рассматривать по существу 14 августа в Пресненском суде.

По данным СК, бывший полицейский получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре". Помимо этого, он оповестил бывшего финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Во время обысков в его квартире на Ломоносовском проспекте оперативники нашли более 124 миллионов долларов, почти 1,5 миллиона евро и больше 342 миллионов рублей, а в квартире на Мичуринском проспекте – 19,5 миллиона рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов. По требованию прокуратуры эти деньги, а также 13 квартир, 14 машино-места, четыре автомобилями и золотой слиток конфисковали в пользу государства.