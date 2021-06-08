Бывший защитник Ефремова сохранил адвокатский статус

Фото: facebook.com/advokat.aleshkin

Совет адвокатской палаты Санкт-Петербурга вынес предупреждение бывшему защитнику осужденного по делу о ДТП актера Михаила Ефремова Андрею Алешкину. Об этом сообщает ТАСС.

"Вынесли предупреждение, (адвокатский. – Прим. ред.) статус сохранил", – сказал Алешкин.

Год назад в центре Москвы актер Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП. Дело приобрело широкий общественный резонанс.

В результате судебных разбирательств артиста приговорили к 7,5 года заключения. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области.

После вынесения приговора Ефремов отказался от услуг своих защитников – Эльмана Пашаева, Елизаветы Шаргородской и Андрея Алешкина.

Актер в своей жалобе на обвинительный приговор по делу о смертельном ДТП написал, что подвергался давлению со стороны Пашаева.