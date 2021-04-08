Готовившего нападение на школу в Волгограде подростка отправят в психиатрическую больницу

Фото: ФСБ России

Подросток из Волгограда, который готовил нападение на школу, будет направлен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области.

Сейчас несовершеннолетний находится в одиночной камере СИЗО-1 УФСИН России по региону. Следствие считает, что жертвами должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт.

Психологи считают, что в жизни подростка, возможно, были травмирующие жизненные обстоятельства, когда он задумал совершить нападение.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 15-летнего подростка в Волгограде, готовившего нападение на школу. В ходе задержания оперативники изъяли у злоумышленника самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, холодное оружие.

Также у подростка были обнаружены средства связи и рукописные записи с инструкцией по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения.