Готовившего нападение на школу в Волгограде подростка отправят в психиатрическую больницу

Фото: ФСБ России
Подросток из Волгограда, который готовил нападение на школу, будет направлен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области.
Сейчас несовершеннолетний находится в одиночной камере СИЗО-1 УФСИН России по региону. Следствие считает, что жертвами должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт.
Психологи считают, что в жизни подростка, возможно, были травмирующие жизненные обстоятельства, когда он задумал совершить нападение.
Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 15-летнего подростка в Волгограде, готовившего нападение на школу. В ходе задержания оперативники изъяли у злоумышленника самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, холодное оружие.
Также у подростка были обнаружены средства связи и рукописные записи с инструкцией по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения.
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