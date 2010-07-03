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17:19

В НАК связали решение об освобождении Серебренникова с давлением на суд

суды общество

17:19

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Фото: ТАСС/Pavel Golovkin

Решение об освобождении режиссера Кирилла Серебренникова, подозреваемого в хищении бюджетных средств, было принято под общественным давлением. С таким заявлением в эфире ИА "НСН" выступил глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов.

Он отметил, что не считает Серебренникова "творческой личностью, которая не понимала, что происходят хищения".

"Я оцениваю это однозначно: это действия с хищением, и они у нас в отрасли культуры имели место. Это была некая форма существования этой отрасли", – указал глава НАК.

Кабанов также предположил, что власть испугалась публичного осуждения, поэтому было принято решение об освобождении режиссера. По его мнению, это можно расценивать как сигнал, что Серебренников не получит реальный срок.

"К сожалению, это заигрывание с либеральными группами ни к чему хорошему не приводит. <...> А мы прогнозировали, что будет еще несколько дел, связанных с деятелями культуры. Просто власти побоялись публичных исков", – резюмировал Кабанов.

8 апреля Мосгорсуд сменил меру пресечения Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Аналогичное решение принято в отношении других фигурантов дела "Седьмой студии" – Софьи Апфельбаум и Юрия Итина.

После заседания суда режиссер рассказал, что в ближайшее время вернется к работе в "Гоголь-центре", хотя это "нелегко психологически".

По версии следствия, Серебренников придумал и разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. Его проект получил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. В итоге работники "Седьмой студии" завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий.

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суды общество

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