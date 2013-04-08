Слушания по делу о гибели Марины Голуб начнутся 8 апреля

Сегодня начнутся слушания по делу о гибели актрисы Марины Голуб

В понедельник, 8 апреля, в Никулинском районном суде столицы начнутся слушания по делу о гибели актрисы Марины Голуб. Главным обвиняемым по нему проходит москвич Алексей Русаков.

Напомним, ДТП, в результате которого погибла Голуб, произошло в ночь с 9 на 10 октября. На пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского в Hyundai, в котором ехала актриса, врезался Cadillac, после чего автомобиль протаранил еще две машины. В результате также погиб водитель Hyundai.

Водитель Cadillac, 31-летний Русаков, скрылся с места происшествия и был объявлен в федеральный розыск. Позже Русаков все же был задержан полицией, его арестовали и предъявили обвинение по статьям "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности". Русакову грозит до семи лет лишения свободы.