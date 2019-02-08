Экс-глава РЖД заключил мировое соглашение с "Новой газетой"

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Бывший глава РЖД Владимир Якунин заключил мировое соглашение с "Новой газетой" по одной из спорных статей в рамках иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

"Заключено мировое соглашение по иску в части статьи Ирека Муртазина "Особо важное убийство". По второму эпизоду со статьей "Миллиарды черпали полковником" Андрея Сухотина заседание суда перенесено на 1 марта", – передает ее слова Агентство "Москва".

Издание обязали удалить публикацию и опубликовать опровержение. Истец отказался от компенсации морального вреда.

Также суд утвердил аналогичное мировое соглашение газеты с сыном Якунина Андреем и прекратил производство по делу.

Владимир Якунин подал иск к "Новой газете" из-за двух статей: "Особо важное убийство" и "Миллиарды черпали полковником". Обе были опубликованы в октябре прошлого года. Глава РЖД заявлял, что в материалах содержатся ложные и оскорбляющие сведения.

Якунин потребовал взыскать с "Новой газеты" 5 миллионов рублей, удалить недостоверные сведения и опровергнуть их публично. Представители Якунина отмечали, что в случае выигрыша все деньги пойдут на детские благотворительные проекты.