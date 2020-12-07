Жителя Самары осудили за кепку с изображением конопли

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Куйбышевский районный суд Самары оштрафовал местного жителя Алмасбека Айдарова на четыре тысячи рублей за ношение кепки с изображением конопли.

Как говорится на сайте суда, его заметили полицейские в сквере имени Куйбышева 17 сентября. На голове у мужчины была "бейсболка черного цвета с эмблемой конопли".

Доцент кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета вынес экспертное мнение, что на кепке изображен листа конопли посевной.

В суде аргументировали штраф тем, что растение является наркотическим. В результате Айдарова признали виновным в пропаганде наркотических средств.

Житель Кривого Рога ранее предстал перед судом за ношение футболки с гербом СССР. Мужчина признал вину и заключил соглашение со следствием.