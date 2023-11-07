07 ноября, 19:26Происшествия
Мосгорсуд утвердил штраф мужу актрисы Бабушкиной за нападение на полицейского
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Московский городской суд 7 ноября утвердил штраф в размере 200 тысяч рублей мужу актрисы Кристины Бабушкиной Андрею Гацунаеву за укус полицейского и хранение наркотиков. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Там уточнили, что приговор Замоскворецкого суда признали законным. Представление прокуратуры о назначении наказания в виде двух лет лишения свободы было отклонено апелляционной инстанцией Мосгорсуда.
Ранее Замоскворецкий районный суд за правонарушения назначил Гацунаеву штраф в размере 200 тысяч рублей.
По информации следствия, в июне его остановили сотрудники ДПС, в его машине нашли сверток с наркотиками. После этого, чтобы избежать уголовной ответственности, он укусил сотрудника. Мотивы поступка публично озвучены не были.
В тот же месяц Бабушкину задержали в центре столицы вместе с мужем. Тогда правоохранители остановили машину, чтобы проверить документы, а потом их доставили в отделение.
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