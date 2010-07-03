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Происшествия

13:42

Дело экс-замглавы Росгеологии Горринга направлено в суд

суды происшествия

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Дело в отношении бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве на пять миллионов рублей, направлено в суд, передает ТАСС.

Как заявила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, следователь завершил расследование, собрано достаточно доказательств причастности Горринга к мошенничеству. Он дал признательные показания, после чего дело с утвержденным обвинением передали в суд для рассмотрения по существу, рассказали в СК.

По информации следствия, в 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя деньги за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в Ленинском районе Подмосковья. Он должен был передать их председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но оказался задержан.

После того как Ганижев дал признательные показания, его отпустили под подписку о невыезде. Затем бывший первый замглавы Росгеологии скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Впоследствии Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом.

В марте его задержали в аэропорту Внуково и отправили в СИЗО до мая. Тогда же Горринга уволили из Росгеологии.

Он объяснил, что собирался выехать на несколько дней в Сочи, назвал уголовное преследование "местью частных миллиардеров".

Названа причина задержания бывшего первого замглавы Росгеологии Горринга

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