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Происшествия

12:55

Двух жительниц Москвы будут судить за незаконную банковскую деятельность

суды происшествия город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух женщин о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по столице.

В рамках дела по статье "Незаконная банковская деятельность" к уголовной ответственности были привлечены две жительницы Москвы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Доход от противоправной деятельности составил более 40 миллионов рублей, уточняют в полиции.

Задержанные предоставляли услуги по денежным переводам и их инкассации. Все банковские операции женщины осуществляли за вознаграждение в размере 8% от переведенной суммы.

Ранее в Подмосковье задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Злоумышленники разработали банковскую схему без государственной лицензии. Преступники использовали расчетные счета более 50 подконтрольных фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей.

Они привлекали деньги различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них денег. После перечисления средств на ранее открытые счета правонарушители передавали их "клиентам" за вычетом комиссии в размере 14%.

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