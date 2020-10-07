Присяжные оправдали обвиняемого в замаскированном убийстве на Байкале

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Присяжные оправдали водителя из Усолья-Сибирского Владислава Марусова, которого обвиняли в убийстве знакомой, замаскированном под падение со скалы в озеро Байкал.

Как сообщает "Интерфакс", 26-летний подсудимый был освобожден из-под стражи. Марусову вменяли убийство из корыстных побуждений.

Он был водителем у модели Анны Малой, с которой находился в дружеских отношениях. По версии следствия, обвиняемый решил убить спутницу, чтобы не возвращать крупный долг.

Женщина была убита в поселке Листвянка на берегу Байкала в сентябре 2018 года. Следствие считает, что Марусов нанес ей несколько ударов по голове твердым предметом.

Затем он якобы опустил ее голову в воду, чтобы она захлебнулась. После этого Марусов перенес тело под скалу высотой 15 метров.

По его словам, к озеру знакомая подходила одна, а он нашел ее уже под скалистым берегом погибшей.

Австралийская модель Шинейд Макнамара ранее при неизвестных обстоятельствах скончалась на яхте 87-летнего мексиканского миллиардера.