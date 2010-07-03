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Происшествия

15:56

Следствие попросило заочно арестовать девелопера Павла Фукса

суды происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следствие настаивает на заочном аресте основателя девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

Суд рассмотрит ходатайство 11 октября в 10:00. Фуксу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов в Москве.

В 2008 году "Олтэр", входящая в Mos City Group брата обвиняемого Павла Фукса, начала строительство ЖК Sky House. В конце ноября 2018 года в отношении застройщика возбудили уголовное дело.

Потерпевшими были признаны участники долевого строительства, с которыми заключили с 2014 года около 400 договоров. По данным следствия, полученные деньги от дольщиков строительная компания использовала не по назначению.

Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата – бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве.

"Информация о нахождении материала в производстве суда в отношении Романа Фукса является некорректной", – уточнили в суде.

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