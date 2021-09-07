Адвокат Сафронова и Цуркан переехал из России в Грузию

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Адвокат Иван Павлов, участвующий в делах журналиста Ивана Сафронова и топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, из-за уголовного преследования переехал из России в Грузию. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Теперь я эмигрант. Пока в Грузии – стране, с которой меня многое связывает. Здесь родилась моя мама, похоронен мой дед, здесь я прожил три года в детстве, ходил в школу", – написал он.

Павлов отметил, что ему нельзя пользоваться средствами связи и интернетом по решению суда. Также он не может общаться с подзащитным и некоторыми коллегами, что делает его работу неэффективной.

По его словам, за ним установили наружное наблюдение в день вылета. Павлов также добавил, что из России он уехал временно.

О задержании Павлова стало известно в конце апреля этого года. Он является главным адвокатом по делу советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

Сафронова арестовали по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.