Адвокат Сафронова и Цуркан переехал из России в Грузию

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Адвокат Иван Павлов, участвующий в делах журналиста Ивана Сафронова и топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, из-за уголовного преследования переехал из России в Грузию. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
"Теперь я эмигрант. Пока в Грузии – стране, с которой меня многое связывает. Здесь родилась моя мама, похоронен мой дед, здесь я прожил три года в детстве, ходил в школу", – написал он.
Павлов отметил, что ему нельзя пользоваться средствами связи и интернетом по решению суда. Также он не может общаться с подзащитным и некоторыми коллегами, что делает его работу неэффективной.
По его словам, за ним установили наружное наблюдение в день вылета. Павлов также добавил, что из России он уехал временно.
О задержании Павлова стало известно в конце апреля этого года. Он является главным адвокатом по делу советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова.
Сафронова арестовали по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.
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