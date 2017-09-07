Улюкаев прокомментировал упоминание в разговоре с Сечиным "корзинки с колбасой"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В ходе очередного дня судебного заседания в Замоскворецком суде экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев прокомментировал упоминание в разговоре с главой "Роснефти" Игорем Сечиным "корзинки с колбасой", сообщает "Газета.ру".

Журналисты попросили Улюкаева прокомментировать заявление Сечина, когда он появился в зале суда. Экс-министр ответил, что Сечин не ограничен в правах делать заявления, а он ограничен.

Затем его спросили, не ел ли он на завтрак колбасу, на что Улюкаев ответил: "Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев".

Корзинка с колбасой упоминается в расшифровке аудиозаписи беседы Улюкаева с Сечиным перед задержанием экс-министра.

Согласно записи, во время разговоров Улюкаев и Сечин называли сумку со взяткой "корзинкой" или "корзинкой с колбасой". Кроме того, Сечин просил свою помощницу подготовить для министра "корзину с колбаской" в качестве подарка.

По версии следствия, Алексей Улюкаев получил два миллиона долларов за выданную ведомством положительную оценку, позволившую "Роснефти" купить госпакет акций "Башнефти". Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.

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