Второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Калмановича арестовали

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Батыра Тумгоева – второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича – арестовали до 28 июня. Решение принял Пресненский суд столицы, передает РИА Новости.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Тумгоеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 июня", – огласил решение судья Сергей Артемов.

6 июня суд до 28 июня арестовал по данному делу Али Белхороева.

Неизвестные люди на автомобиле Lada Priora серебристого цвета без государственных номерных знаков 2 ноября 2009 года подъехали к машине Mercedes-Benz 500, где находился Калманович, а после чего открыли по автомобилю огонь. С места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 миллиметров.

Калманович получил около 15 огнестрельных ранений, он скончался на месте от полученных ран. Выйти на след исполнителей преступления не удавалось до последнего времени. Убийство связывали с переделом сфер влияний между столичными преступными группировками. Розыск всех соучастников преступления продолжается.