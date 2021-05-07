Суд арестовал гендиректора гостиницы "Вечный зов", где при пожаре погибли люди

Фото: Пресненский суд города Москвы

Пресненский суд Москвы арестовал гендиректора и главного бухгалтера гостиницы "Вечный зов" Алексея Пустового по делу о пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"В отношении Пустового избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 июля 2021 года", – говорится в сообщении.

Накануне суд отправил под арест управляющую и арендодателя гостиницы "Вечный зов". Они проходят обвиняемыми по статье об оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности и повлекших смерть двух людей.

Пожар вспыхнул в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26, в ночь на 4 мая. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

Жертвами происшествия стали два человека. Еще один взрослый находился в крайне тяжелом состоянии. Всего в больницы города были доставлены 14 человек, среди которых 8 детей.

Сообщалось, что в гостинице при пожаре не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов.

Наиболее вероятной версией ЧП в СК назвали короткое замыкание. Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле у председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

