Суд рассмотрит дело Талькова-младшего о езде пьяным 21 мая

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Чертановский суд столицы 21 мая рассмотрит уголовное дело сына советского певца Игоря Талькова за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Агентство "Москва".

Заседание пройдет в особом порядке – без исследования доказательств. Об этом ходатайствовал подсудимый, которому продлили срок нахождения под подпиской о невыезде.

28 ноября 2018 года Игоря Талькова-младшего за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee остановил инспектор. Музыкант повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Дальнейшая проверка показала, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение: в 2016 году его лишали водительских прав на полтора года и штрафовали на 30 тысяч рублей. Позже Тальков-младший записал видео, в котором опроверг вождение в пьяном виде и заявил, что устал от преследований.

Дело возбуждено по статье "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию".