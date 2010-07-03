Суд рассмотрит дело Талькова-младшего о езде пьяным 21 мая

Чертановский суд столицы 21 мая рассмотрит уголовное дело сына советского певца Игоря Талькова за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Агентство "Москва".
Заседание пройдет в особом порядке – без исследования доказательств. Об этом ходатайствовал подсудимый, которому продлили срок нахождения под подпиской о невыезде.
28 ноября 2018 года Игоря Талькова-младшего за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee остановил инспектор. Музыкант повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Дальнейшая проверка показала, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение: в 2016 году его лишали водительских прав на полтора года и штрафовали на 30 тысяч рублей. Позже Тальков-младший записал видео, в котором опроверг вождение в пьяном виде и заявил, что устал от преследований.
Дело возбуждено по статье "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию".
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