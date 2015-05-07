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Новости

07 мая 2015, 18:02

Происшествия

Оглашение приговора Евгении Васильевой отложили на день

Чтение приговора Евгении Васильевой отложили на 8 мая. Возможно, что это будет последний день оглашения. По заявлением участников процесса, в решении суда может содержаться около тысячи страниц, за два дня их прочли около семисот.

Экс-главу департамента имущественных отношений Минобороны России уже признали виновной в злоупотреблении полномочиями.

Нанесенный Васильевой ущерб оценивали в три миллиарда рублей, но снизили сумму до 550 миллионов. Ранее прокуратура попросила приговорить подсудимую к восьми годам условно.

суды приговор Оборонсервис Евгения Васильева

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