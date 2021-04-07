Суд выпустил из СИЗО руководителя попавшей под снежный завал тургруппы в Хибинах

10:58
Фото: СУ СК России по Мурманской области
Руководителя туристической группы Сергея Смирнова, который обвиняется в гибели девочки под снежным завалом в Хибинах Мурманской области, выпустили из СИЗО. Соответствующее решение принял Мурманский городской суд, сообщает ТАСС.
"Постановление Ленинского районного суда [о взятии под стражу] отменить. Освободить Смирнова из-под стражи. Запретить Смирнову выходить за пределы жилого помещения с 21:00 до 07:00", – сказал судья Антон Венедиктов.
Ранее глава отдела криминалистики следственного управления СК РФ по Мурманской области Виталий Баранов сообщил, что руководитель туристической группы, попавшей под снежный завал в Хибинах, не имел опыта лыжных походов.
25 марта Смирнова арестовали сроком на один месяц и 30 суток.
Трагедия случилась недалеко от станции Имандра. Вечером 22 марта в диспетчерскую службу МЧС региона поступило сообщение о том, что с горы Маннепахк в Хибинах произошел сход снежной массы. В это время там находилась туристическая группа из Санкт-Петербурга в составе 16 человек, включая детей.
В результате происшествия погибла школьница 2008 года рождения. Девочка была обнаружена на глубине 1,5 метра. В связи со смертью ребенка было заведено уголовное дело. Экстренные службы пытались реанимировать девочку, но безуспешно.
В Госдуме туристических гидов призвали к большей ответственности
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