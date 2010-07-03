Арестована подозреваемая по делу о заказном убийстве экс-замминистра ЖКХ Подмосковья

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Хамовнический районный суд Москвы арестовал на два месяца Елену Дудорову, обвиняемую в приготовлении заказного убийства экс-замминистра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова, сообщает Агентство "Москва".

По версии следствия, на преступление женщина пошла из-за долга перед Харитоновым в размере 50 миллионов рублей. Для этого она попросила своего приятеля помочь ей найти киллера. После ее предложения мужчина обратился в полицию.

Обвиняемая и исполнитель договорилась о том, что она заплатит 3,5 миллиона рублей за исполнение убийства. 5 марта предполагаемый киллер сообщил заказчице об исполнении заказа, а в качестве доказательства предоставил инсценированные фотографии с потерпевшим.

После этого Дудорову задержали. В отношении 43-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к убийству по найму".

Дмитрий Харитонов работал в правительстве Московской области в 2000-е годы. В 2015 году он сам стал фигурантом уголовного дела о причастности к убийству экс-депутата Липецкого госсовета Михаила Пахомова.

Суд приговорил чиновника к семи годам лишения свободы, на свободу Харитонов вышел досрочно.