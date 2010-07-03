Суд прекратил преследование болельщиков "Локомотива"

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Прекращено уголовное преследование четверых болельщиков футбольного клуба "Локомотив" по делу о выкрикивании экстремистских лозунгов на матче с албанской командой в 2015 году, сообщает ТАСС.

Преображенский суд Москвы переквалифицировал обвинения и в связи с изменениями в законодательстве прекратил уголовное преследование, отметили в пресс-службе суда.

На этой неделе "Локомотив" вышел в полуфинал Кубка России, одолев по сумме двух матчей казанский "Рубин". На следующей стадии железнодорожникам будет противостоять "Ростов".