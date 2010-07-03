Отказ арестовывать охранника "Пятерочки" объяснили в суде

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Охранник магазина "Пятерочка" Мухиддин Мухамаджонов, избивший подростка в подсобке, характеризуется положительно и не намерен скрываться от следствия. Такими словами пресс-секретарь Измайловского суда Дарья Крыжановская объяснила отказ заключать мужчину под стражу, передает Агентство "Москва".

Она добавила, что на заседании представитель гособвинения попросил приобщить к делу требование прокурора о том, что не усматривается состав преступления по статье "Самоуправство". Именно это деяние вменяют охраннику. Со слов прокурора статью нужно заменить на "Побои".

Решение не арестовывать Мухамаджонова суд принял 6 марта.

По данным следствия, 28 февраля двое подростков в "Пятерочке" на 15-й Парковой улице взяли печатную рекламную продукцию, чтобы сдать ее в качестве макулатуры. Продавец магазина расценил это как воровство и отвел несовершеннолетних в подсобку для разбирательства. Дело дошло до ссоры, в ходе которой сотрудник магазина вытащил ремень и нанес юноше не менее 10 ударов. Его остановил другой работник супермаркета.

Видео инцидента, вызвавшее резонанс, в социальных сетях разместила мать одного из пострадавших. Позднее в супермаркете заявили, что охранника уволили, однако родители подростков написали заявление в полицию.

