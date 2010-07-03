В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина

Россиянина Евгения Калинина, задержанного по запросу Украины, освободили в Греции. Об этом сообщает РИА Новости.
В решении прокурора говорилось, что его арестовали и заключили в тюрьму по ошибке. Как пояснил адвокат Яннис Рахиотис, против него не было международного ордера.
Калинин вылетел в Москву вместе с семьей. Представитель защиты уточнил, что его проводили дипломаты из российского посольства в Афинах.
Российского экономиста, эксперта по энергетике Евгения Калинина задержали в Афинском аэропорту. В Греции он был в служебной командировке.
Украина обвинила его в нарушении налогового законодательства во время работы в стране. Калинин и его защита считают, что дело имело политическую подоплеку.
Прокурор отправил Калинина в тюрьму до получения документов на экстрадицию из Украины. При этом Интерпол не утвердил украинский запрос на арест Калинина.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила беспокойство в связи с ситуацией. По ее словам, Калинин утверждал, что его выдача Украине повлечет репрессивные меры, опасные для его жизни.
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