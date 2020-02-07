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Происшествия

19:12

Суд взял под домашний арест медика по делу о хищении на 100 млн рублей

суды происшествия

Фото: СК РФ

Бабушкинский районный суд столицы заключил под домашний арест фигуранта дела о хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения онкологических больных, на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"Бабушкинским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Налбандяна Артема Вячеславовича, обвиняемого по части 3 статьи 159 ("Мошенничество") сроком на 2 месяца, то есть до 5 апреля", – заявили в пресс-службе суда.

В ходе следствия было установлено, что преступная группа в составе руководителя отделения онкологического диспансера и двоих врачей, фальсифицируя отчетную документацию, похищала из клиник лекарственные препараты, предназначенные для борьбы с раком. Впоследствии они продавали украденное через аптеки или поставщиков в других регионах РФ.

По факту правонарушения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. В ближайшее время суд планирует рассмотреть ходатайство еще одного фигуранта дела.

О задержании участников преступной группы стало известно накануне – в четверг, 6 февраля. При обысках в местах реализации сотрудники правоохранительных органов обнаружили примерно 3,5 тысячи упаковок украденных лекарств.

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