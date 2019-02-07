Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:12

Адвокат рассказал о деятельности Квачкова после освобождения

суды эксклюзив

18:12

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, который выходит из колонии на свободу в связи с декриминализацией статьи о возбуждении ненависти (282 УК), не планирует заниматься какой-либо политической деятельностью. Об этом рассказал порталу Москва 24 адвокат Квачкова Андрей Виканов.

"Он не собирается заниматься политикой, он мне об этом уже целый год говорит – у него нет ни сил, ни здоровья, ни возраста", – уточняет адвокат.

На данный момент Владимиру Квачкову 70 лет, предположительно, он выйдет на свободу 19 февраля.

Ранее сообщалось, что полковник будет сотрудничать с патриотическими силами. Супруга Квачкова рассказала журналистам о том, что он займется наукой и будет защищать докторскую.

Владимир Квачков в 2005 году был обвинен в организации покушения на Анатолия Чубайса, ныне возглавляющего "Роснано". Однако он был дважды оправдан судом присяжных – в 2008 и 2010 годах. На следующий день после вынесения второго оправдательного приговора экс-полковнику предъявили обвинения в подготовке вооруженного мятежа и в 2013 году его приговорили к 13 годам лишения свободы. Позже Верховный суд России смягчил приговор до восьми лет.

В 2017 году Квачков был осужден второй раз – за возбуждение ненависти. Причиной стало видеообращение, которое он записал в мордовской колонии. Эксперты обнаружили в ролике призывы к насильственным действиям в отношении представителей власти.

суды эксклюзив

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика