Адвокат рассказал о деятельности Квачкова после освобождения

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Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, который выходит из колонии на свободу в связи с декриминализацией статьи о возбуждении ненависти (282 УК), не планирует заниматься какой-либо политической деятельностью. Об этом рассказал порталу Москва 24 адвокат Квачкова Андрей Виканов.

"Он не собирается заниматься политикой, он мне об этом уже целый год говорит – у него нет ни сил, ни здоровья, ни возраста", – уточняет адвокат.

На данный момент Владимиру Квачкову 70 лет, предположительно, он выйдет на свободу 19 февраля.

Ранее сообщалось, что полковник будет сотрудничать с патриотическими силами. Супруга Квачкова рассказала журналистам о том, что он займется наукой и будет защищать докторскую.

Владимир Квачков в 2005 году был обвинен в организации покушения на Анатолия Чубайса, ныне возглавляющего "Роснано". Однако он был дважды оправдан судом присяжных – в 2008 и 2010 годах. На следующий день после вынесения второго оправдательного приговора экс-полковнику предъявили обвинения в подготовке вооруженного мятежа и в 2013 году его приговорили к 13 годам лишения свободы. Позже Верховный суд России смягчил приговор до восьми лет.

В 2017 году Квачков был осужден второй раз – за возбуждение ненависти. Причиной стало видеообращение, которое он записал в мордовской колонии. Эксперты обнаружили в ролике призывы к насильственным действиям в отношении представителей власти.