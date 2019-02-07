Пассажир заплатит 20 тысяч рублей за отказ пройти досмотр в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажир московского метро заплатит штраф в 20 тысяч рублей за отказ от досмотра багажа. Решение вынес мировой судья столичного района Братеево.

Инцидент случился на станции "Алма-Атинская" Замоскворецкой линии. Пассажир отказался пройти дополнительный досмотр, нарушив требования транспортной безопасности. Сотрудники Службы безопасности и УВД на метрополитене задержали пассажира. Нарушитель привлечен к административной ответственности, рассказал замначальника московского метро Андрей Кичигин.

По требованиям транспортной безопасности, пассажиры обязаны проходить досмотр и предоставлять багаж, ручную кладь или предметы для проверки на просвечивающем устройстве. Если пассажир отказывается пройти досмотр, он не может воспользоваться подземкой.

Попытка пройти без досмотра – административное правонарушение. Досмотр проводится только с использованием аппаратуры (металлоискатели, просвечивающие устройства), сотрудники Службы безопасности метро действуют исключительно в интересах безопасности пассажиров.