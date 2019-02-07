Москвичка похитила более 1,1 млн рублей под видом продажи турпутевок

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Дело в отношении женщины, которую подозревают в хищении более миллиона рублей у 11 граждан, рассмотрит Зеленоградский суд столицы. Обвиняемая подозревается в похищении денег под видом продажи туристических путевок, сообщил Агентству "Москва" начальник управления информации и общественных связей столичного управления МВД Юрий Титов.

С 2016 по 2017 годы женщина заключала от имени организации, в которой была исполнительным директором, договоры на поездки в Турцию, Тунис, Марокко и Вьетнам. Однако после получения денег заказчики не получали никаких путевок.

По данным следствия, обвиняемая похитила более 1,1 миллиона рублей у 11 граждан. Правоохранители возбудили 11 уголовных дел о мошенничестве. Расследование дела завершили, материалы передали в Зеленоградский суд столицы.