Прокурор запросил для бизнесмена Быкова почти 15 лет колонии общего режима

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Обвинение запросило назначить красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову, признанному виновным в организации двойного убийства, наказание в виде 14 лет и 11 месяцев заключения в колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Красноярского края.

Предпринимателя обвиняют в организации в 1994 году убийства Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко. По данным СК, организацию преступления Быков поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову, который в ходе допроса вину признал.

На преступление бизнесмен решился якобы после взрыва перед его автомобилем, который организовали, по его убеждению, Наумов и Войтенко. С первым накануне инцидента у предпринимателя произошел конфликт.

31 августа текущего года суд присяжных в Красноярске признал Анатолия Быкова виновным в организации убийств. Также было решено, что подсудимый не заслуживает снисхождения.