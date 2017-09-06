Участника акции 12 июня приговорили к 2,5 годам тюрьмы

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Участника несанкционированной акции 12 июня приговорили к 2,5 годам тюрьмы. Решение принял Тверской суд Москвы, сообщает ТАСС.

Расима Искакова признали виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении бойца ОМОН и еще двух сотрудников полиции.

Суд также постановил зачесть срок отбытия наказания с момента задержания 27 июня. Защита намерена обжаловать данное решение.

Дело Искакова рассматривали в особом порядке, так как мужчина признал вину. Прокурор настаивал на трех годах лишения свободы, защита – на наказании, не связанном с лишением свободы.

Ранее к четырем годам колонии общего режима приговорили участника несогласованной акции 26 марта Андрея Косых. Его также признали виновным в применении насилия по отношению к представителю власти.